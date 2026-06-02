Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 июня 2026 15:57

В Волгограде еще на три месяца продлили выплаты в 3 млн за контракт с Минобороны

Волгоградские участники СВО могут получить 5,6 млн за первый год службы
Екатерина СИМОХИНА
Постановление о продлении выплат подписал губернатор.

Постановление о продлении выплат подписал губернатор.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Повышенные выплаты участникам СВО в Волгоградской области будут действовать еще 3 месяца. Тем, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 июня по 31 августа включительно, выплатят 3 миллиона рублей единовременно. Постановление об этом подписал глава региона Андрей Бочаров. Как подсчитали в администрации, всего в первый год службы участники СВО смогут получить 5,6 миллиона.

Узнать все нюансы о подписании контракта можно в пункте отбора на военную службу на улице Советской, 2Б в Волгограде. Жители области могут обратиться в местный военкомат или администрацию. Также подробная информация для будущих защитников Родины есть на сайте https://контракт34.рф.