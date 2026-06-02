Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 14:32

Дороги в Волжском закрыли для большегрузов по жаре с 1 июня

Тяжелым грузовикам летом 2026 года запретили движение и проезд через Волжский Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Фурам запретили ездить по городу в жару

Фурам запретили ездить по городу в жару

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском Волгоградской области на все лето закрыли дороги для большегрузов. Временное ограничение движения грузовиков с нагрузкой на каждую ось более 5 тонн будет действовать днем с 1 июня по 31 августа при повышенных температурах. Такое распоряжение дал комитет благоустройства и дорожного хозяйства для сохранности асфальта, сообщили в мэрии.

- Ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам Волжского с асфальтовым покрытием вводятся при значении дневной температуры воздуха свыше 32 градусов с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00, - рассказали в администрации.

Водителей фур предупредят о запрете информационные щиты. Контролировать ситуацию будут полицейские.