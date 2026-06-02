Дополнительные рейсы волгоградских электричек для футбольных болельщиков назначили на 5 июня

Для удобства футбольных болельщиков в Волгограде на 5 июня назначили дополнительные рейсы городских электричек:

- №6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 22:34, с о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) – в 22:40, прибытием на ст. Шпалопропитка в 23:52;

- №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:37, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 22:45, прибытием на ст. Волжский в 23:25.

Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.