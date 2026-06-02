Мусорный контейнер врезался в «Тойоту»: волгоградец отсудил у УК Центрального района 147 тысяч за поврежденную иномарку

Волгоградец Алексей Е. отсудил у Управляющей компании Центрального района 147 тысяч рублей за поврежденную иномарку. Летом 2025 года его Tоyota Corolla Fielder прилетел в зад мусорный контейнер, который снесло ветром в одном из дворов на улице Пархоменко. Ворошиловский райсуд взыскал с УК ущерб, причиненный автомобилю в результате столкновения, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- С ООО «Управляющая компания Центрального района» в пользу Алексея Е. взысканы: стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 79 800 рублей, компенсация морального вреда – 2 000 рублей, штраф – 40 900 рублей, а также судебные расходы – 24 231 рубль, - рассказали в суде.

Как установил суд, 5 июля 2025 года волгоградец припарковал свою иномарку во дворе. Порыв ветра сорвал с места выкатной контейнер для сбора ТКО, тот покатился и врезался в заднюю часть автомобиля. Повреждения зафиксировали в полиции. Иномарка получила царапины и сколы на заднем бампере и фаре, от удара также повредило стекло двери багажника.

УК не отреагировала на претензию, так что мужчина пошел в суд и выиграл дело, правда, решение в силу еще не вступило и может быть обжаловано.