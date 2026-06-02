Звезда волгоградского «Ротора» Илья Сафронов ушел в «Челябинск»

Илья Сафронов - отличный игрок и любимчик болельщиков. Фото: СК "Ротор".

Очередное разочарование волгоградских болельщиков: «Ротор» покинул один из лучших игроков команды Илья Сафронов, который играл за волгоградский клуб с 2022 года, запомнился яркими голами и вместе с Никитой Чагровым входил в сборную ФНЛ. В последних играх Дмитрий Парфенов посадил Сафронова на скамейку, после чего футболист завершил отношения с «Ротором». 2 июня футбольный клуб «Челябинск» сообщил, что подписал соглашение с Сафроновым на 2 года.

- Предыдущий сезон Илья Сафронов провел в волгоградском «Роторе», где стал лидером команды по результативности, - радуются приобретению в Челябинске. Ранее к ним перешел наш капитан Сергей Макаров.

В 30 матчах, которые провел Сафронов на поле в последнем сезоне, он забил за «Ротор» 7 голов, отдал 1 голевую передачу, создал 15 голевых моментов. Челябинский клуб точно сделал хорошее приобретение. А волгоградцы переживают, кто будет за сине-голубых, если каждый день клуб покидают его лучшие игроки.