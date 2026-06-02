НовостиПроисшествия2 июня 2026 8:36

Военный суд приговорил волгоградца к 5 годам колонии за поддержку терактов

Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Юный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Волгограда по уголовному делу за публичные оправдания терроризма. За призывы к экстремистской деятельности в Сети Тигран Арменакян отправится на 5 лет в колонию общего режима.

Как установил суд, Арменакян в мае 2023-го, а также в январе и феврале 2024 года разместил комментарии с оправданием деятельности запрещенных террористических организаций «РДК» и «ЛСР». Писал их в одном из общедоступных каналов в мессенджере под постом о терактах в Белгородской области. Плюс в сентябре 2023-го дважды призывал к насилию в отношении русских и азербайджанцев.

Приговор еще может быть обжалован в Апелляционном военном суде.