Под Волгоградом 13-летний подросток на мопеде сбил ребенка-пешехода

В селе Рахинка Среднеахтубинского района Волгоградской области 13-летний подросток устроил ДТП, в котором пострадал другой ребенок. Это случилось в День защиты детей вечером на улице Ленина. Как рассказали в полиции региона, школьник без прав ехал на мопеде «Мотоленд» и не успел сориентироваться, когда дорогу стал перебегать 9-летний ребенок. Пешеход попал под колеса и поехал в больницу.

А в Волгограде очередной самокатчик налетел на пешехода на улице Рокоссовского. Он снес женщину, 40-летняя пострадавшая в больнице. Сам водитель СИМ с места происшествия скрылся.

- Принимаются меры к установлению второго участника происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.