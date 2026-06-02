НовостиПроисшествия2 июня 2026 7:37

Под Волгоградом 13-летний подросток на мопеде сбил ребенка-пешехода

А в Волгограде очередной самокатчик снес женщину
Екатерина СИМОХИНА
Пострадавший ребенок попал в больницу.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Рахинка Среднеахтубинского района Волгоградской области 13-летний подросток устроил ДТП, в котором пострадал другой ребенок. Это случилось в День защиты детей вечером на улице Ленина. Как рассказали в полиции региона, школьник без прав ехал на мопеде «Мотоленд» и не успел сориентироваться, когда дорогу стал перебегать 9-летний ребенок. Пешеход попал под колеса и поехал в больницу.

А в Волгограде очередной самокатчик налетел на пешехода на улице Рокоссовского. Он снес женщину, 40-летняя пострадавшая в больнице. Сам водитель СИМ с места происшествия скрылся.

- Принимаются меры к установлению второго участника происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.