Почти 1,3 млн жителей Волгоградской области старше 15 лет имеют работу

1 миллион 294 тысячи жителей Волгоградской области работают и получают зарплату. Волгоградстат озвучил данные по численности рабочей силы в регионе. Посчитали всех занятых на рынке труда жителей старше 15 лет по информации на март 2026 года.

Большинство работающего населения Волгоградской области живет в городской местности, это 79,3% об всего числа рабочей силы. 20,7% людей работают в сельской местности. Мужчин и женщин среди работающего населения почти поровну: 52,4% работников это мужчины, 47,6% - это представительницы прекрасной половины.