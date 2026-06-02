НовостиОбщество2 июня 2026 6:45

Введение плана «Ковер» не повлияло на расписание волгоградского аэропорта

Аэропорт «Сталинград» работает штатно после снятия ограничений
Екатерина СИМОХИНА
Аэропорт возобновил работу утром 2 июня.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде из-за беспилотной опасности ночью 2 июня 2026 закрывали воздушное пространство. Около четырех часов аэропорт «Сталинград» не принимал и не отправлял рейсы. К 6 часам утра Росавиация сняла ограничения на полеты. За время действия плана «Ковер» ни один самолет не ушел на запасной аэродром.

Днем 2 июня воздушная гавань работает штатно. На табло аэропорта задержек нет. Самолеты садятся в Волгограде даже раньше заявленного в билетах времени.