Введение плана «Ковер» не повлияло на расписание волгоградского аэропорта

В Волгограде из-за беспилотной опасности ночью 2 июня 2026 закрывали воздушное пространство. Около четырех часов аэропорт «Сталинград» не принимал и не отправлял рейсы. К 6 часам утра Росавиация сняла ограничения на полеты. За время действия плана «Ковер» ни один самолет не ушел на запасной аэродром.

Днем 2 июня воздушная гавань работает штатно. На табло аэропорта задержек нет. Самолеты садятся в Волгограде даже раньше заявленного в билетах времени.