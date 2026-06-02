40-летний футболист Александр Токарев из Волгограда погиб на СВО

Александру было 40 лет

Печальную весть сообщили 31 мая на странице Объединенной футбольной лиги Волгограда, которая занимается развитием и популяризацией любительского футбола в регионе. В зоне проведения спецоперации погиб Александр Токарев, который выступал за разные команды области.

- В зоне СВО погиб наш большой товарищ и друг, классный футболист, сын, муж и отец двух прекрасных ребятишек - Токарев Саша, - сообщили в ОФЛ.

Александру Токареву было всего 40 лет. У него остались двое сыновей, мама и жена.

Соболезнования родным выразили из ВолгГТУ, еланского «Урожая», жирновского «Нефтяника», камышинского «Текстильщика», «Эксклюзива» из Волжского.

Редакция присоединяется к соболезнованиям родным, близким и друзьям Александра и всех погибших в зоне СВО.