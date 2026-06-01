Полузащитник Давид Давидян покинул волгоградский «Ротор»

Волгоградский «Ротор» объявил об очередном расставании. Клуб покидает полузащитник Давид Давидян. Причину, по которой уходит лучший игрок апреля по мнению болельщиков и автор пяти голов в этом сезоне, снова не называют. Футболист уже перешел в "Арсенал". Не, не в тот, который в субботу чуть не выиграл "Лигу чемпионов", а в тульский. 1 июня 2026 года "оружейники" и Давидян подписали контракт.

25 мая 2026 года «Ротор» сообщал, что Давида Давидяна вызвали в сборную Армении для участия в товарищеских матчах национальной команды. Но в Волгоград игрок не вернется. Также «Ротор» попрощался с Анатолием и Сергеем Макаровыми, Денисом Фоминым. Продлили контракт с Глебом Шильниковым. Остается в «Роторе» и вратарь Иван Литвенок.