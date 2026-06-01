650 народных проектов выставили на голосование в Волгоградской области

В Волгоградской области в 2026 году выставили на голосование 650 проектов, которые поборются за финансирование по программе инициативного бюджетирования. Поддержать народные инициативы можно до 14 июня на сайте budget4me-34.ru.

По данным комитета финансов региона, к голосованию допущен 401 основной проект и 249 предложений от школьников. В основном это благоустройство и обновление социально значимой инфраструктуры, новые детские и спортивные площадки, ремонт в библиотеках и музеях, уличное освещения, ремонт дорог. Дети предложили создать школьные музеи и киностудии, комнаты отдыха и спортзалы.

Проекты-победители получат финансовую поддержку из бюджета региона в 2027 году.