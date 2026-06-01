СФР: Семьям с детьми в Волгоградской области выплатили почти 12 млрд

В Волгоградской области 79 тысяч семей получают поддержку от государства через Соцфонд. С начала 2026 гожа на детей волгоградцы получили уже 11,8 миллиарда рублей, рассказали в региональном отделении СФР. Большая часть этих денег – маткапитал. В этом году уже более 3 тысяч жителей получили сертификаты и могут направить средства на покупку жилья, образование детей, потратить их на ежемесячные выплаты на детей или положить на пенсию.

Столько же семей получили единовременное пособие при рождении ребенка. Еще 9612 родителям выплатили деньги по уходу за ребенком до 1,5 лет. А 62 тысячи семей получали в этом году деньги в качестве единого пособия на детей. Оно положено не всем. Всего Отделение СФР по Волгоградской области оказывает свыше 15 мер социальной поддержки семьям с детьми, отметили в ведомстве.