Кампус «Школы 21» в Волгограде открыли 1 июня Андрей Бочаров и Герман Греф

Волгоградцы смогут получить ИТ-образование международного уровня в школе цифровых технологий. В центре Волгограда 1 июня открыли кампус «Школы 21». В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Кампус разместился в пятиэтажном здании, где на 4 тысячах квадратных метров создали все условия для обучения. Все желающие от 18 лет и старше в «Школе 21» могут пройти отбор и бесплатно стать цифровым инженером. Более тысячи человек уже прошли испытания, 130 проходят основное обучение, более 90% из них - волгоградцы.