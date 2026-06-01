В Волгоградской области продают крепость с личной подстанцией за 40 млн

Волгоградцы могут купить крепость с видом на озеро. Фото из архива "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Неожиданное предложение появилось на сайте бесплатных объявлений в Волгоградской области. В разделе недвижимости среди дачных домиков, таунхаусов, коттеджей продают крепость. Такую, которую в древности использовали для обороны, с настоящей крепостной стеной и даже личной подстанцией. Видимо, на случай длительной обороны. Необычное сооружение продают в Песковатке Волгоградской области за 40 млн рублей.

Крепость расположена на берегу озера. В предложение входит луг и 5 коттеджей из кирпича. Продавец отмечает, что рядом расположены леса, куда можно ходить по грибы и по ягоды, а благодаря разнотравью лугов можно завести пасеку. Много фотографий крепости и участка можно посмотреть на сайте с объявлением.

- Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства и под базу отдыха. Такое сочетание позволяет вести легальный гостиничный бизнес и спокойно здесь жить с постоянной пропиской, - рекламирует продавец.

В любом случае это отличный вариант для всех, кто устал от городского шума, громких соседей и посетителей заведений под окнами квартир.