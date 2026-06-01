Лихачев, Волоцков и Гимбатов в лидерах предварительного голосования в Госдуму

В Волгограде губернатор Андрей Бочаров в понедельник утром, 1 июня провел заседание регионального оргкомитета «Единой России». На нем подвели итоги завершившегося 31 мая в регионе предварительного голосования. В нем отбирали кандидатов для выдвижения на предстоящих выборах в Госдуму, региональный парламент и органы местного самоуправления. В лидерах большинство уже знакомых волгоградцам политиков.

Как сообщил губернатор, свой голос в поддержку того или иного из 53 кандидатов на платформе предварительного голосования оставили 195,6 тысячи жителей области.

- Это достаточно больше количество, — подчеркнул Андрей Бочаров. В ближайшее время он встретится со всеми кандидатами, чтобы обсудить с ними их предложения по развитию региона.

Среди лидеров голосования действующие депутаты Евгений Москвичев, Алексей Волоцков, Андрей Гимбатов, Виталий Лихачев, глава Волгограда Владимир Марченко, директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев, депутат облдумы Зина Мержоева, директор филиала Центра «ВОИН» Игорь Воробьев и другие кандидаты, среди которых есть и медсестра, и участник СВО.