В Волгограде наткнулись на авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В этом году пиротехников в Волгоград уже вызывали. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Волгограде ждут пиротехников для уничтожения авиабомбы, найденной в Советском районе города накануне. На опасный привет из прошлого наткнулись рабочие при проведении земляных работ. Для безопасности любопытных жителей место обнаружения ФАБ-250 оцепили, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Уничтожить боеприпас должны специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра. Они приедут из Ростова-на-Дону.

До этого в апреле 2026 года пиротехнический расчет из Ростова уничтожил в Волгограде ФАБ-100 и SD-250. Бомбы вывезли на безопасное от города расстояние и взорвали.