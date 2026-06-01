В Волгоградской области несколько человек заразились лихорадкой Ку

В Волгоградцы стали обращаться к врачам с симптомами лихорадки Ку. Как сообщает Роспотребнадзор, в регионе уже зарегистрировано несколько случаев заболевания, возбудителем которого являются бактерии (коксиеллы). Заражаются волгоградцы от животных: скота и птицы, диких млекопитающих, даже от кошек и собак. При этом сами питомцы переносят болезнь бессимптомно. У людей же начинается лихорадка с ознобом и потливостью, бронхит, атипичная пневмония, поражение центральной нервной системы и других систем организма.

В Роспотребнадзоре объясняют, что заразиться от больного животного можно контактным способом, ухаживая за ним, а также употребляя сырое молоко и другие продукты животного происхождение, не прошедшие достаточную термическую обработку. Поэтому ухаживать за скотом рекомендуют в перчатках, масках и очках, защитной одежде, а после принимать душ.

- При своевременном обращении к врачу и вовремя начатом лечении лихорадка Ку заканчивается полным выздоровлением. Повторные случаи заболевания отмечаются редко, постинфекционный иммунитет стойкий, - успокоили в ведомстве.