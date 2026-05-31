Результаты разные: юные футболисты «Ротора» в ЮФЛ Юг встретились с «Черноморцем»

Юные футболисты "Ротора" приняли в Волгограде "Черноморец". Фото: ЮФЛ Юг

В последний день лета юные футболисты «Ротора», которые уже через пару лет могут ворваться в профессиональный спорт, провели очередные матчи Юношеской футбольной лиги Юг. Под проливным дождем «сине-голубые» принимали гостей из Новороссийска – парней из «Спортивной школы «Черноморец». Команды из морского города в двух возрастных категориях выступают по-разному, а вот «Ротор» и в U-15, и в U-16. В итоге результаты матчей 10-го тура между представителями городов-героев оказались разными.

В ЮФЛ Юг U-15 среди ребят 2011 года рождения СШ «Ротор» шла вплотную с тройкой лидеров, а «Черноморец» располагался на предпоследней строчке. В целом же игра получилась примерно равно, но домашние стены и статус фаворита все-таки помогли «сине-голубым» добиться победы, для которой хватило одного забитого мяча. Его автором в первом тайме стал Артем Чернов. Благодаря этой победе команда под управлением Владимира Соколова поднялась на третье место в таблице.

В ЮФЛ Юг U-16 встретились соседи по турнирной таблице, волгоградцы всего лишь на одно очко опережали новороссийцев. Сама же игра осталась за гостями, они выглядели на футбольном поле предпочтительнее, что вылилось в итоговый результат: победа СШ «Черноморец»-2010 со счетом 3:1. У хозяев отличился Фархад Сеидов. Этот проигрыш стал первым в сезоне для команды Дмитрия Синкевича, которая после десяти туров занимает четвертое место.

За обеими играми между ребятами из Волгограда и Новороссийска с трибуны наблюдал генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов.

Следующие матчи в ЮФЛ Юг СШ «Ротор» проведет 13 июня. На стадионе «Зенит» в Волгограде местные футболисты примут Академию «Рамзан» из Грозного, начало встреч в 16.00 и 19.00.

