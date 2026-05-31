Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2026 15:01

Вейпы без маркировки на 2,3 млн рублей изъяли в Камышине

В Волгоградской области пресекли незаконный оборот никотиносодержащей продукции
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Следователи завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции города Камышина Волгоградской области вышли на канал незаконного оборота немаркированной никотиносодержащей продукции. 34-летний камышанин торговал сомнительными вейпами в особо крупном размере, сообщили в ГУ МВД по региону.

- Общая стоимость изъятой продукции превысила 2,3 миллиона рублей, - рассказали в полиции.

Из незаконного оборота полицейские изъяли 196 одноразовых электронных систем и 917 емкостей с жидкостями общим объемом на 27,5 литров. Мужчину, который все это продавал задержали. На камышанина завели уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, максимальное наказание по ней - до шести лет колонии. Теперь полицейские ищут возможных соучастников.