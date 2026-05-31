10 новых локаций для выездных регистраций брака появятся в Волгоградской области

В Волгоградской области летом 2026 года появятся еще 10 новых площадок для выездных регистраций брака. Сыграть свадьбу в красивых местах молодожены смогут в Волжском, Среднеахтубинском, Жирновском, Чернышковском и Котовском районах. Вскоре число свадебных локаций в регионе превысит четверть сотни, сообщили в комитете юстиции.

- Площадки для выездных церемоний будут открываться постепенно во всех муниципальных районах региона, - рассказали чиновники.

Первыми возможность сыграть свадьбу на выезде в парках, театрах или на стадионе с осени 2025 года получили молодожены в Волгограде. Список локаций довольно большой.

В Волжском выездную регистрацию брака можно будет провести в ботаническом саду с красивыми цветочными фотозонами, в молодежном центре «Гараж» и в парке культуры и отдыха.

- Этим летом свадебная локация появится в Центре культуры и досуга Среднеахтубинского района, в Жирновском экопарке, парках культуры и отдыха в Чернышковском и Котовском районах, - рассказали в ведомстве.

Планировать заключение брака на выезде можно и на 2026-й, и на 2027-й год прямо на сайте.