Трое подростков пострадали в ДТП под Волгоградом, за рулем был 17-летний

Трое подростков пострадали в ДТП ночью 30 мая в Волгоградской области. 17-летний парень без водительских прав сел за руль «ВАЗ 21070» и не справился с управлением. «Семерка» в итоге оказалась в кювете и опрокинулась. ДТП случилось в 2.30 на 11 километре автодороги «Мачеха – Ежовка - Александровка» в Киквидзенском районе на границе хутора Калиновский, сообщили в главке МВД по региону.

- По предварительной информации, 17-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание, - рассказали в полиции.

В итоге сам водитель опрокинувшейся «семерки» и два его несовершеннолетних друга получили ранения. Все они в больнице.