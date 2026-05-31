Половина импортозамещающей продукции Волгоградской области приходится на химиков

День химика отмечают 31 мая около 20 тысяч волгоградцев. В преддверии профессионального праздника лучшим работникам химической промышленности в регионе вручили награды, среди них сотрудники «Каустика», «Волжского оргсинтеза», «Зиракс», «ЭКТОС-Волга» и других предприятий. Эксперты отмечают позитивную динамику развития отрасли, сообщает облпромторг.

На химпредприятиях трудятся около 16% от занятых в промышленности Волгоградской области. Компании реализуют 20 крупных инвестпроектов. По итогам января-марта 2026 года объем производства химкомплекса превысил 39 миллиардов рублей, а налоговые отчисления в бюджет региона - 2 миллиарда.

При этом на долю химпрома приходится более 55% от общего объема выпущенной импортозамещающей продукции. Здесь отметились автохимия от «ТД «ГРАСС», метионин от «Волжский Оргсинтез» и шины «Волтайр-Пром». На «Каустике» производят гидроксид и оксид магния, «Волга индастри» производит химические средства для защиты растений, «Глобал Кемикал» - смазочные материалы. И это далеко не полный список.