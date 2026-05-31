В аэропорту Волгограда задержаны пять авиарейсов из-за ограничений 31 мая

Волгоградская область ночью 31 мая снова подверглась атаке украинских беспилотников. Аэропорт Волгоград не принимал и не отправлял самолеты. Из-за этого в воздушной гавани задержан прилет трех авиарейсов и вылет еще двух.

По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, вместо 5 утра прилетят в 9.15 рейсы из Калининграда и Нижнего Новгорода. На 11.20 перенесли прилет рейса из Еревана, который должен был приземлиться в 9.20. Также задержан вылет двух рейсов в Санкт-Петербург. В северную столицу самолеты отправятся с двухчасовой задержкой в 13.10.