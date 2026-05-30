В Волгоградской области температура ночью опустится до нуля

Холодные ночи ждут волгоградцев в канун лета. Фото: Екатерина СИМОХИНА.

В Волгоградской области в ближайшие дни сохранится дождливая и прохладная погода, а ближайшей ночью в отдельных районах области температура воздуха и вовсе опустится до нуля. Глядя на прогноз, дачники уже собираются укрывать клубнику. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, температурные качели ждут волгоградцев еще как минимум три дня.

В воскресенье, 31 мая и в Волгограде, и в области обещают дожди ночью и днем. В Волгограде ночью будет 8...10º; днем 13...15º. В области возможны грозы с сильным ветром до 15-20 метров в секунду, утренние туманы. Температура воздуха ночью будет опускаться до 6...11º, при прояснении до 0º. Днем в воскресенье потеплеет до +17, местами до +20.

Ночные температуры начнут повышаться с 1 июня, но незначительно. Пока волгоградцы могут наслаждаться прохладой – жара еще успеет надоесть.