В Волжском предложили установить ограничение скорости для самокатов

В Волжском Волгоградской области руководство муниципального учреждения «Современные городские технологии» провело встречу с владельцами кикшеринга – компаниями, предоставляющих в аренду электросамокаты. От лица городских властей поступило предложение принудительно ограничить скорость СИМ – чтобы самокаты в принципе не могли разгоняться быстрее, чем 10-15 километров в час. Такое ограничение предлагают ввести для движения по пешеходным зонам, в парках и общественных пространствах Волжского.

Сейчас самокаты могут разгоняться здесь до 25 километров в час. В городе уже появились очаги аварийности. При приближении к пешеходным переходам предлагают снизить скорость до 5-8 км/ч. Сейчас конкретные участки, где часто происходят ДТП, обсуждают с Госавтоинспекций.

Еще одна встреча пройдет на следующей неделе в вице-мэром города. На ней уже будет принято решение по вопросу организации безопасного движения электросамокатов на территории Волжского, сообщает мэрия.