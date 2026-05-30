Власти Волжского обеспокоены опасным развлечением подростков на пляже

В Волжском городские власти обеспокоены опасной ситуацией: подростки на городском пляже придумали себе развлечение, которое может закончиться совсем невесело. Из-за паводка теневые навесы на городском пляже наполовину затоплены – из воды торчат только крыши. С них, как с вышек, прыгают дети, за которыми не смотрят родители.
Речь идет о пляже в районе СНТ «Изобилие». Ранее в этом году в Волжском уже погиб один ребенок из-за опасных прыжков в водоем.
Видео: мэрия Волжского.
- Такое развлечение запрещено – купальный сезон еще не открыт. Это смертельно опасно, - предупредили в мэрии. Родителям стоит посмотреть шокирующее видео и поговорить с детьми.
Также в администрации города посетовали, что дети разрушают муниципальное имущество. Теневые навесы уже повреждены.