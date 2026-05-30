В Волгограде женщина на иномарке сбила 11-летнего школьника

На юге Волгограда женщина на "Тойоте" сбила велосипедиста.

Две женщины-автолюбительницы в пятницу, 29 мая, сбили людей в Волгограде. В Краснооктябрьском районе 44-летняя дама на «Фольксвагене» вбила 11-летнего ребенка на пешеходном переходе, а на юге города 39-летняя женщина снесла велосипедиста. Подробности сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Первое ДТП произошло на улице Кубинской в 16.35. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда иномарки он оказался в больнице. Вторая авария произошла в 17.40 напротив дома № 4А на улице Джека Лондона. Велосипедист пересекал проезжую часть дороги, женщина на иномарке не успела отреагировать и затормозить. Пострадавшего увезли в больницу.