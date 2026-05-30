Волгоградцев ждет трезвый понедельник 1 июня

В Волгоградской области 1 июня 2026 года в связи с празднованием Международного дня защиты детей запретят розничную продажу алкоголя. Поэтому тех жителей, кто даже в понедельник себе не может отказать в бокальчике спиртного, ждет разочарование. Запрет вводят согласно региональному закону. Отметить начало лета можно будет только в кафе и ресторанах – им не запрещено подавать алкоголь гостям.

Запрет касается всей спиртосодержащей продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра. Сухой закон продлится весь день с 8 утра до 23 часов. В ночное время торговля алкоголя запрещена в магазинах Волгограда и области всегда.