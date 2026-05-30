НовостиОбщество30 мая 2026 7:51

Волгоградцы досрочно получат пенсии в июне из-за праздников

А детские пособия придут по стандартному графику
Екатерина СИМОХИНА
Тем, кто получает пенсию через почту, нужно уточнить график работы своего отделения.

Приятная новость для получающих пенсию волгоградцев, которые живут от выплаты до выплаты. В июне 2026 году пенсия придет раньше. Из-за больших праздничных выходных деньги, которые поступают в период с 12 по 14 июня, придут накануне – 11-го числа. Как рассказали в Социальном фоне России, досрочно придут социальные и страховые, накопительные пенсии и пенсии по старости и инвалидности. Средства как обычно поступят автоматически.

Почтальоны тоже доставят досрочно пенсии тем, кто обычно получает их 12 июня. Пенсии за 13 и 14 будут приносить в соответствии с графиком работы конкретных почтовых отделений.

А вот все детские пособия придут вовремя. Дни выплат приходятся на будни, поэтому большинству получателей деньги придут 3 июня. 5 июня выплаты получат семьи, которые получают деньги из средств материнского капитала на детей до 3 лет. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие родители получат в понедельник, 8 июня.