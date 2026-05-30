Волгоградцы досрочно получат пенсии в июне из-за праздников

Приятная новость для получающих пенсию волгоградцев, которые живут от выплаты до выплаты. В июне 2026 году пенсия придет раньше. Из-за больших праздничных выходных деньги, которые поступают в период с 12 по 14 июня, придут накануне – 11-го числа. Как рассказали в Социальном фоне России, досрочно придут социальные и страховые, накопительные пенсии и пенсии по старости и инвалидности. Средства как обычно поступят автоматически.

Почтальоны тоже доставят досрочно пенсии тем, кто обычно получает их 12 июня. Пенсии за 13 и 14 будут приносить в соответствии с графиком работы конкретных почтовых отделений.

А вот все детские пособия придут вовремя. Дни выплат приходятся на будни, поэтому большинству получателей деньги придут 3 июня. 5 июня выплаты получат семьи, которые получают деньги из средств материнского капитала на детей до 3 лет. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие родители получат в понедельник, 8 июня.