В небе над Волгоградом в ночь на 30 мая уничтожили вражеские беспилотники

В Волгограде всю ночь 30 мая 2026 года действовал режим беспилотной опасности. Средства ПВО вторую ночь подряд сбивали украинские БПЛА, направленные на объекты в Волгоградской области. Сообщения об отбое беспилотной опасности жители начали получать с 6.16 утра. По данным Минобороны, за ночь над территорией страны сбили 127 беспилотников самолетного типа, в том числе они уничтожены над территорией Волгоградской области.

При этом воздушное пространство над Волгоградом 30 мая не закрывали, аэропорт работает штатно, принимает и отправляет рейсы. Напомним, вчера, 29 мая в регионе дважды объявляли ракетную опасность. А беспилотники атаковали заводы в Волгограде и Волжском и жилую пятиэтажку в областном центре. Два человека погибли, один получил ранения.