Прокурор области выслушает проблемы волгоградских предпринимателей

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко проведет личный прием волгоградских предпринимателей. Проблемы и жалобы представителей предпринимательского сообщества он выслушает вместе с волгоградским бизнес-омбудсменом Ольгой Устиновой. В течение двух часов 9 июня 2026 года они выслушают представителей бизнеса, которым нужна правовая поддержка.

Встреча пройдет в здании прокуратуры Волгоградской области на улице Исторической, 124. Предварительно нужно записаться на прием по телефону прокуратуры (31-04-10, 31-04-22) или аппарата Уполномоченного (35-30-91). На примем бизнесменов просят взять обращения и ответы, если ранее с этой проблемой они уже обращались в надзорные органы или к чиновникам.