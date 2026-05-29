С руководителем следственного отдела Дмитрием Шевченко простятся под Волгоградом

Дмитрию Шевченко было 38 лет. Фото: Волгоградский следком.

В Волгоградской области ушел из жизни 38-летний руководитель Иловлинского МРСО, майор юстиции Дмитрий Шевченко. Волгоградский следком сообщил о смерти своего сотрудника, который скончался 29 мая после тяжелой болезни. Он прошел путь от следователя до руководителя следственного отдела, работал в Михайловке, Иловле, с 2021 года возглавив следственный отдел.

У Дмитрия Шевченко было не только множество раскрытых дел, но и много наград. В том числе знак отличия «За службу закону» и медаль «За безупречную службу» III степени. Коллеги отмечают, что он был «справедливым руководителем и офицером, который всегда ставил интересы службы, справедливость и помощь людям выше личного». Был отличным наставником для молодых кадров следкома.

Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области выражают глубокие соболезнования родным Дмитрия Шевченко.