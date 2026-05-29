В Волгограде приставы опечатали отели скандальной сети «Мартон»

Гостиничные номера опечатаны, деятельность отелей запрещена. Фото: УФССП.

В Волгограде отели сети «Мартон» пришлось опечатать приставам после того, как владельцы возобновили прием гостей несмотря на решения суда. Еще в 2025 году Останкинский районный суд города Москвы вынес решение, что все имущество сети обращено в доход государства. Однако в Волгограде по-прежнему открыта бронь на номера во всех отелях сети. Сотрудники УФССП по Волгоградской области принудительно запретили эксплуатировать здания, заниматься в них коммерческой деятельностью.

Как объяснили в УФССП по региону, опечатать пришлось гостиницы «Мартон Победа» на улице Белоглинской, «Мартон Родина» на Рокоссовского, «Мартон Царицын» на ул. Царицынской Обороны вместе у земельным участком и «Вилла Санчо» на Профсоюзной. Всех менеджеров и управляющих предупредили от уголовной ответственности, если они решат продолжить коммерческую деятельность.

- В дальнейшем судебные приставы продолжат осуществлять контроль за исполнением решения суда, - прокомментировали в УФССП по Волгоградской области.

Все гостиницы обращены в доход государства. Фото: УФССП.

Напомним, Останкинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ конфисковал в доход государства активы экс-судьи Виктора Момотова и краснодарских бизнесменов Андрея и Ивана Марченко на сумму около 9 млрд рублей. Бывший судья Верховного суда России наживался за счет государственной казны. Ему фактически принадлежит сеть отелей Marton, а также 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

