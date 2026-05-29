НовостиПроисшествия29 мая 2026 8:00

Женщина и пятеро детей пострадали при опрокидывании «Лексуса» под Волгоградом

Внедорожник улетел в кювет на федеральной трассе Р-228, шесть человек в больнице
Екатерина СИМОХИНА
Пострадали 6 человек из салона "Лексуса".

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Страшное ДТП в Волгоградской области: женщина и пятеро детей пострадали, перевернувшись на внедорожнике на трассе Волгоград – Сызрань. Это произошло 28 мая 2026 года в 11.35 на 602-м километре трассы ФАД Р-228. 35-летняя автолюбительница не справилась с управлением и съехала в правый кювет по ходу движения, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадали все, кто находился в салоне «Лексус LX 570». С места аварии увезли водителя и пятерых несовершеннолетних, рассказали в полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.