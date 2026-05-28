НовостиПроисшествия28 мая 2026 10:13

В Волгоградской области в колонию за взятки отправили врача больницы

За деньги врач регулярно делала липовые больничные
Екатерина СИМОХИНА
За деньги врач открывала больничные гражданам, которые отлынивали от работы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области вынесли приговор заместителю главного врача одной из больниц области. В ЦРБ женщина заведовала поликлинической работой и принимала пациентов как терапевт. Помимо этого, она имела и левый заработок: на постоянной основе за деньги открывала и продлевала больничные гражданам, которые не болели. Следователи установили несколько эпизодов взяток. Как сообщает следком, уголовное дело было возбуждено по статьям «служебный подлог» и «получение взяток».

Для открытия больничного нужны были только деньги и никаких оснований по здоровью. Незаконной деятельностью специалист занималась последние четыре года. Столько же она по решению суда проведет за решеткой. Женщину приговорили к отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима.