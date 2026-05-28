В Волгограде утвердили штрафы для владельцев прокатных самокатов

В Волгограде депутаты областной думы утвердили систему штрафов для компаний, которые сдают в аренду электросамокаты. Теперь операторы кикшеринга будут отвечать рублем за брошенные посреди улицы СИМ, за неправильно оборудованные парковки или бардак на них. Как сообщает облдума, изменения внесли в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

За брошенные посреди тротуаров, на газонах, в клумбах, на остановках общественного транспорта самокаты должностных лиц накажут штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, юридических – на сумму от 80 до 100 тысяч рублей. Такие же штрафы утвердили за нарушение организации парковки самокатов. По правилам, парковка СИМ должна находится на твердом покрытии, обозначена разметкой. Нельзя парковать самокаты с опорой на стены зданий, памятники и малые архитектурные формы, деревья. За все эти нарушения накажут не того, кто неправильно припарковал СИМ, а его владельца.