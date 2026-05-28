Один из ресторанов «Римини» закрылся в Волгограде

"Римини" в Ворошиловском больше не работает. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Калинина в Волгограде, напротив бизнес-центра «Меркурий» опустело здание, где все последние годы находился ресторан итальянской кухни «Римини». В популярном заведении закрыты двери и висит объявление о том, что траттория больше не работает. Еще в начале мая здесь принимали заказы на бронирование столиков.

Причины закрытия заведения неизвестны. Возможно, это кризис, о котором говорят многие владельцы ресторанного бизнеса в Волгограде. Однако остальные рестораны этой сети в Волгограде и Волжском продолжают работу и принимают гостей. Недавно в Волгограде закрылся также гастро-бар «Zanzibar» в сквере Симбирцева – там очень быстро открылась новая кальянная, бар «Белая лошадь», анти-кафе «Посиделки» и другие заведения.