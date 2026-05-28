В Волгограде подрожали морковь, капуста, яблоки, путешествия и зубные пломбы

В Волгограде зафиксирован рост цен на продукты. Всего за 7 дней многие продовольственные товары в волгоградских магазинах ощутимо подорожали. Серьезнее всего цены подросли в отделе фруктов и овощей. Морковь стала дороже на 3,9%, капуста на 3,3%, яблоки на 2,4%, огурцы на 1,9%, также подорожали свекла и лук, отмечают специалисты Волгоградстата по итогам еженедельной переписи цен в магазинах.

В других отделах покупатели могли заметить подорожание полукопченой и варено-копченой колбасы (произошел рост на 1,8%), печенья, рыбы, подсолнечного масла, детского питания. Эти товары прибавили в цене более 1%. Также заметно подорожало пшено – более чем на 2%.

Хорошие новости тоже есть: начали дешеветь яйца, которые в апреле в Волгоградской области ускорили инфляцию из-за снижения производства и роста цен. За неделю они скинули в цене 2,8%. Также выгоднее стало покупать маргарин, вареную колбасу, кефир и сливочное масло, водку. Помидоры стали дешевле сразу на 3,6%. Дешевеет рис, картофель.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали подгузники. Но лидером все равно остаются услуги. Поставить пломбу у стоматолога стало дороже на 4,9%, съездить в страны Юго-Восточной Азии – на 4,5%, туры на Черное море – на 4,3%.