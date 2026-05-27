НовостиПроисшествия27 мая 2026 14:44

Нелегальную рыбу на 4,3 млн изъяли полицейские у ОПГ в Волгограде

Товар сбывали на местные рынки и в другие регионы без маркировки
Екатерина СИМОХИНА
Улов сбывали без обязательной маркировки.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

10 тонн судака, щуки, леща и чехони на сумму 4,3 млн рублей изъяли из незаконного оборота полицейские в Волгоградской области. На участников преступной группы, которые ловили в промышленных масштабах рыбу и сбывали ее подпольно на рынки и в другие регионы, завели уголовное дело за «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Как сообщает ГУ МВД, к делу причастны четыре человека, и у лидера группы действительно имелась официальная квота на промышленное рыболовство в акватории Волгоградского водохранилища.

Криминальную схему, по данным полиции, разработал 47-летний местный предприниматель. Рыбу они добывали законно, и даже для отвода глаз часть продукции перерабатывали по адресу регистрации фирмы-квотопользователя. Однако основной улов реализовывали без всяких документов. Помогали с реализацией несертифицированного товара три человека.

Дома у фигурантов уголовного дела уже прошли обыски. Нашли и орудия лова, и черновики с подсчетами, и деньги в сумме около 400 тысяч рублей и свыше 2,6 тысячи долларов США. Изъяли и мобильные телефоны. Переписка и звонки помогут собрать доказательную базу. Лидер группы и его помощник находятся под домашним арестом, еще двое граждан под подпиской о невыезде.