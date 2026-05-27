Волгоградке с шеечной беременностью врачи сохранили возможность иметь детей

Врачи волгоградской областной больницы №1 провели операцию пациентке с редкой внематочной беременностью. Жительницу Урюпинска привезли в областной центр с диагнозом шеечная беременность, которая встречается в 0,1–0,4% случаев, сообщили в облздраве. Медикам удалось сохранить женщине возможность иметь детей в будущем.

- При шеечной беременности плодное яйцо имплантируется в цервикальный канал, а не в матку. В последние годы отмечается заметный рост числа таких случаев, - рассказали медики.

За операцию взялись рентгенэндоваскулярные хирурги и акушеры-гинекологи ВОКБ №1. Врачи провели пациентке эмболизацию маточных артерий в сочетании с гистерорезектоскопией. После операции несколько дней делали микродозированное обезболивание. Уже на четвертые сутки женщину выписали из больницы и отправили домой. Вскоре она снова сможет планировать беременность.