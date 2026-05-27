Юные футболисты «Ротора» дважды сыграли вничью со «Спартаком»

СШ "Ротор" дважды сыграла вничью со "Спартаком-Нальчик". Фото: ЮФЛ Юг.

Пока у большинства 16-18-летних молодых людей звучат «Последние звонки», юные футболисты сосредоточены на спорте. Команды «Спортивной школы «Ротор» из Волгограда 27 мая провели очередные матчи ЮФЛ Юг. Юные «сине-голубые» гостили в Нальчике у местного «Спартака».

Обе команды «Ротора» в ЮФЛ Юг ведут борьбу за верхние места в турнирных таблицах, а вот их соперники довольствуются позициями в нижней части. Однако на результатах разное турнирное положение не сказалось. В матче ЮФЛ Юг U-15 среди футболистов 2011 года рождения было много борьбы и минимум опасных моментов, волгоградцы в концовке имели шанс вырвать 3 очка, но в итоге была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

В ЮФЛ Юг U-16 среди юношей 2010 года рождения «Ротор» владел территориальным преимуществом и сумел его воплотить в гол до перерыва, автором стал Арсентий Мерзликин. Во втором тайме матч получился нервозным и к разочарованию «сине-голубых» они пропустили мяч в компенсированное время. Итог – счет 1:1.

СШ «Ротор»-2011 в своем возрасте занимает четвертое место, СШ «Ротор»-2010 располагается на второй строчке. В следующем туре резерв волгоградского футбола примет «Черноморец» из Новороссийска. Матчи на стадионе «Зенит» в Волгограде 31 мая начнутся в 10.00 и 13.00, вход свободный.