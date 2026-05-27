НовостиПроисшествия27 мая 2026 8:58

Трех школьников сбили в Волгограде и Волжском в день Последнего звонка

Один из водителей, бросивший ребенка на дороге, объявлен в розыск
Екатерина СИМОХИНА
В Волжском девушка на "Ладе Гранте" сбила переходившую дорогу на красный свет девочку.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области 26 мая 2026 года, в день Последнего звонка, сразу три школьника оказались под колесами автомобилей в Волгограде и Волжском. Все трое переходили дорогу по пешеходному переходу, правда, одна из девочек – на красный свет. В центре Волгограда наехавший на подростка водитель скрылся с места ДТП, его объявили в розыск, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области

На юге Волгограда 58-летняя автолюбительница на «Киа» не пропустила на зебре 17-летнюю девушку. Сбитую школьницу увезли в больницу. В Волжском 19-летняя девушка-водитель не смогла избежать наезда на 11-летнюю девочку, которая выскочила на дорогу на красный свет. Школьница получила травмы. А на улице Рокоссовского в Волгограде в 15.50 неизвестный водитель наехал на 14-летнего подростка и удрал. Полиция его еще не нашла.