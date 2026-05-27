В Волгоградской области сожитель ногами забил жену насмерть

Делом занимается следком. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Камышине Волгоградской области местного жителя задержали по подозрению в жестоком убийстве. Мужчина до смерти избил свою 54-летнюю сожительницу. Это произошло еще 22 мая 2026 года, когда в одной из квартир Камышина нашли тело зверски избитой женщины. Как сообщает СУ СКР по Волгоградской области, подозреваемый рассказал о преступлении своему знакомому.

Из-за чего поссорились супруги, неизвестно. По словам следователей, причиной ярости стал бытовой конфликт. Изверг переломал жене все ребра, разбил голову, нанес много других травм. Бил руками и ногами, пока несчастная не перестала подавать признаки жизни.

Сейчас с задержанным проводят следственные действия. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.