Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 7:00

С гранатометчиком Виктором Горбачевым простятся в Волгоградской области

Жители Урюпинска проводят в последний путь погибшего на СВО земляка 28 мая
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бойца проводят в последний путь со всеми почестями

Бойца проводят в последний путь со всеми почестями

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Печальный повод соберет 28 мая жителей города Урюпинска Волгоградской области. Горожане проводят в последний путь со всеми воинскими почестями погибшего в ходе спецоперации земляка - рядового Виктора Горбачева. На передовой в зоне СВО боец был гранатометчиком, сообщили в администрации города.

- Виктор заключил контракт и с честью защищал интересы России. При выполнении боевых задач по освобождению ДНР погиб, проявив мужество, - говорится в некрологе.

Виктору Горбачеву было всего 33 года. У него остались мама и сын.

Прощание с земляком в Урюпинске начнется в 10 утра 28 мая у дома погибшего бойца, в 11.15 пройдет отпевание в Покровском храме, а в полдень начнется траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят участника СВО на кладбище в хуторе Попов.

Редакция соболезнует родным и близким Виктора Николаевича и всех погибших в ходе спецоперации.