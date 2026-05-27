С гранатометчиком Виктором Горбачевым простятся в Волгоградской области

Печальный повод соберет 28 мая жителей города Урюпинска Волгоградской области. Горожане проводят в последний путь со всеми воинскими почестями погибшего в ходе спецоперации земляка - рядового Виктора Горбачева. На передовой в зоне СВО боец был гранатометчиком, сообщили в администрации города.

- Виктор заключил контракт и с честью защищал интересы России. При выполнении боевых задач по освобождению ДНР погиб, проявив мужество, - говорится в некрологе.

Виктору Горбачеву было всего 33 года. У него остались мама и сын.

Прощание с земляком в Урюпинске начнется в 10 утра 28 мая у дома погибшего бойца, в 11.15 пройдет отпевание в Покровском храме, а в полдень начнется траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят участника СВО на кладбище в хуторе Попов.

Редакция соболезнует родным и близким Виктора Николаевича и всех погибших в ходе спецоперации.