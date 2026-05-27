«Возьмите документы, следуйте в укрытие»: тревожные смс разбудили волгоградцев

Ночью в Волгограде дважды объявляли угрозу атаки. Фото: Екатерина СИМОХИНА.

Волгоградская область в числе других регионов страны ночью 27 мая отбивала атаку вражеских беспилотников. Всего над территорией РФ за ночь уничтожили 140 БПЛА, несколько регионов пострадали от прилета ракет. Волгоградцы всю ночь получали тревожные смс: объявляли сначала беспилотную, потом ракетную опасность. О последствиях власти не сообщали.

В 1.12 в регионе объявили беспилотную опасность. В 5.12 жителей попросили взять документы и следовать в укрытие из-за угрозы ракетной атаки. К 6.22 в регионе сняли все режимы опасности.

В Севастополе сегодня ночью ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центрального банка. Повреждены многоквартирные дома. В Ростовской области после отражения воздушной атаки пострадали две женщины. После уничтожения ракеты в Таганроге произошло возгорание автомобилей.