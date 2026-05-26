НовостиПроисшествия26 мая 2026 14:54

Сосед вывел 8-летнего ребенка из квартиры во время пожара на севере Волгограда

8-летний ребенок пострадал на пожаре в 9-этажке на севере Волгограда, эвакуированы 15 человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Спасатели потушили пожар на двух балконах

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожар случился днем 26 мая в многоэтажке на улице Штеменко, 68 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Сначала заполыхал балкон на восьмом этаже дома, после пламя перекинулось выше. Пожарные эвакуировали из горящего подъезда 15 человек. До этого сосед вывел на улицу 8-летнего мальчика, который был дома один, сообщили в региональном главке МЧС.

- Пострадал ребенок, который находился в квартире один - на свежий воздух мальчика вывел сосед до приезда оперативных служб, - рассказали в ведомстве.

Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание на двух балконах. Огонь к тому времени охватил 10 квадратных метров. Задействовали в тушении 11 специалистов и четыре пожарных машины. А вот причины пожара еще предстоит установить дознавателю ведомства.