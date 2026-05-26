Заманили в машину и отобрали костыли: за вымогательство у участника СВО волгоградцам дали 17 лет колонии на двоих

Вымогателям дали по 8,5 лет колонии

Городищенский районный суд 26 мая огласил приговор двоим волгоградцам, которые заманили в машину, отобрали телефон и костыли и требовали 1,4 миллиона рублей у раненого участника СВО. Мужчин признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере и незаконном лишении свободы. Они отправятся в колонию строгого режима на 8,5 лет, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Как установил суд, вечером 22 ноября 2024 года двое жителей Волгограда 29-ти и 23-х лет обманом заманили 28-летнего участника спецоперации в автомобиль. Раненого бойца били, угрожали расправой, если он не отдаст им 1 миллион 400 тысяч рублей. В машине двое молодчиков отобрали у своей жертвы мобильник и костыли, чтобы он не смог сбежать или позвать на помощь.

Но участнику СВО все же удалось выбраться из машины, когда вымогатели остановились на площади в центре Городище. Когда мужчина позвал на помощь прохожих, преступники быстро уехали.

Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. Так что они еще могут обжаловать приговор.

