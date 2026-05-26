Шесть «уазиков» и партию беспилотников отправили на СВО из Волгограда

Груз уже отправили в зону СВО. Фото: администрация Волгоградской области.

Волгоградская область отправила на фронт новую партию самого необходимого на фронте. По просьбе командиров воинских частей Волгоградского гарнизона в зону спецоперации закупили беспилотники, тактические прожекторы, средства проводной связи и бытовые электроустановочные устройства. Также на фронт поедут шесть автомобилей УАЗ Пикап, сообщает администрация Волгоградской области.

Все это закуплено из бюджета Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, куда перечисляют деньги как сотрудники органов исполнительной власти, так и обычные горожане, предприятия и организации, крупные компании. Волгоградская область регулярно откликается на заявки с фронта и оперативно отправляет все необходимое.