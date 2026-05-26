Без Турции: «Ротор» проведет летние сборы в России

Волгоградский «Ротор» ушел в отпуск. После ударного сезона, когда команда чуть не вышла в РПЛ, игрокам дали три недели отдыха. Как сообщает пресс-служба волгоградского клуба, теперь футболисты встретятся 15 июня в Саранске – там пройдет первый сбор. В Турцию клуб этим летом не полетит, а накануне отпуска «Ротор» попрощался с двумя игроками.

Второй сбор пройдет Новогорске. Новый сезон в Первой Лиге начнется 11 июля. К этому времени клуб пересмотрит состав. Накануне «Ротор» уже продлил контракт с защитником Глебом Шильниковым. Он останется в команде еще на два года. А с Денисом Фоминым и Анатолием Макаровым контракты не продлили, они покидают клуб.